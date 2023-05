Controlli nelle attività sul lungomare: sanzioni per 10mila euro a un locale e attività sospesa

Controlli amministrativi dei carabinieri nei locali sul lungomare di Latina. L’attività negli esserci commerciali del lido ha visto impegnati i militari del comando provinciale con i colleghi delle componenti specializzate dell’Arma, Nil e Nas.

E i primi controlli ai ristoranti, nel corso dei quali sono state riscontrate inadeguatezze nei requisiti igienico sanitari per le quali sarà interessata la locale Asl, hanno già portato a diverse sanzioni amministrative.

In particolare in uno dei locali sottoposti a verifica i carabinieri hanno elevato sanzioni per oltre 10mila euro per violazioni relative alla formazione dei lavoratori e alla loro tutela sanitaria. Nello stesso locale sono stati inoltre riscontrati 4 lavoratori, di cui un minore, non regolarmente assunti e per i quali sono in corso ulteriori accertamenti. Per tutte le violazioni riscontrate è stato emesso un provvedimento di sospensione dell’attività.

“Continueranno con assiduità le attività di controllo svolte dall’Arma dei Carabinieri unitamente al personale dei reparti speciali al fine di garantire il rispetto delle norme vigenti nel settore agroalimentare a tutela della salute dei consumatori e dei lavoratori - spiegano dal Comando provinciale -. Proseguiranno inoltre i già incisivi controlli attuati e pianificati nelle zone maggiormente frequentate dai giovani, tra cui, oltre il lungomare, la zona della ‘movida’ locale”.