Controlli della polizia stradale su mezzi pesanti ed autobus: raffica di sanzioni

Ha interessato anche il territorio pontino l’operazione congiunta europea denominata “Truck & Bus” condotta tra l’8 e il 14 febbraio scorsi. Programmata dal Network Europeo delle Polizie Stradali “Roadpol” ha visto l’adesione anche della sezione di Latina della polizia stradale che ha messo in campo anche le pattuglie dei distaccamenti di Aprilia, Terracina e Formia.

Lo scopo della campagna “Truck & Bus”, spiegano dalla polizia stradale di Latina, “è di operare una intensificazione dei controlli” dei mezzi pesanti adibiti al trasporto di merci, degli autobus e dei veicoli destinati al trasporto di merci pericolose, sia d’immatricolazione nazionale sia straniera. Durante le giornate dei controlli, gli agenti della Polstrada hanno proceduto alla verifica dello stato psicofisico dei conducenti, al rispetto dei limiti di velocità, al rispetto della normativa sul trasporto delle merci pericolose e di tutte le altre prescrizioni sull’autotrasporto previste dalla normativa nazionale e comunitaria.

Per quanto riguarda il territorio pontino, la polizia stradale di Latina ha predisposto mirati controlli in particolar modo sulle arterie di grande comunicazione interprovinciali, per tutto il periodo in questione e sulle 24 ore; servizi di controllo che hanno interessato sopratutto ai mezzi pesanti adibiti al trasporto di merci e degli autobus. Sono state impegnate in totale 80 pattuglie distribuite che hanno controllato in totale 600 veicoli, di cui nel trasporto specifico 54 nazionali e 3 stranieri. Sono state elevate complessivamente 19 sanzioni per violazione dei limiti di velocità (1), sovraccarico (6) altre violazioni (12). Ad un convoglio è stato intimato di non proseguire la marcia. Sempre nel corso di tali attività sono state accertate ulteriori 62 violazioni per un totale di 116, quale risultato complessivo delle attività in premessa.