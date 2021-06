Eccesso di velocità e musica ad alto volume: raffica di multe per i giovani con le minicar

L’attività della polizia che ha interessato in particolare i luoghi della movida maggiormente frequentati dai giovani. Sequestro amministrativo per 14 minicar; identicate 141 persone, controllati 82 veicoli

Prosegue l’attività della polizia com particolare attenzione alla sicurezza sulle strade e ai luoghi maggiormente frequentati dai giovani. Negli ultimi giorni gli uomini della Squadra Volante della Questura, coadiuvati dagli colleghi della Polizia Stradale, sono stati particolarmente impegnati a Latina nell’operazione denominata “Alto Impatto”.

Numerosi i controlli su strada e nei luoghi della movida. Nel corso dell’operazione, sono stati effettuati numerosi posti di controllo; sono state 141 le persone identificate, 82 i veicoli controllati e 41 i controlli etilometrici effettuati. In totale sono stati elevati 14 verbali per violazioni al codice della strada nei confronti di altrettanti conducenti di minicar, due delle quale sono stati poste sotto sequestro amministrativo per mancanza della copertura assicurativa, 5 per velocità eccessiva, 2 per luci non funzionanti e altri 5 verbali sono stati elevati per musica ad alto volume o perché all’interno dei veicoli viaggiavano più passeggeri di quelli consentiti.

Nel corso dell’operazione sono ii state denunciate due persone tra cui un 50enne per evasione: già sottoposto al regime degli arresti domiciliari, nel corso di un precedente controllo presso la sua abitazione non si era fatto trovare. Un altro uomo è stato invece deferito per il possesso ingiustificato di armi da taglio.