Operazione “Alto Impatto” della polizia, controlli sulla movida: multe per i giovani con le minicar

Otto le contravvenzioni per velocità eccessiva, cinture non indossate o per musica ad alto volume. Controllati 55 veicoli ed identificate 75 persone

Prosegue l’attività della polizia nell’ambito dell’operazione di controllo del territorio denominata “Alto Impatto”. Negli ultimi giorni a Latina gli agenti della Squadra Volante, coadiuvati dagli uomini della polizia stradale, hanno effettuato numerosi i controlli su strada e nei luoghi notoriamente interessati dal fenomeno della movida e che fungono quindi da catalizzatori per il ritrovo dei giovani.

Nel corso dell’operazione sono stati effettuati diversi posti di controllo col risultato di identificare 75 persone e controllare 55 i veicoli; sono stati effettuati 16 accertamenti etilometrici. In totale sono stati elevati 8 verbali per violazioni al codice della strada nei confronti di altrettanti conducenti di minicar delle quali 2 sottoposte a sequestro amministrativo. Le multe sono state elevate per mancanza della copertura assicurativa, velocità eccessiva, cinture non indossate o per musica ad alto volume