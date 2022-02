Controlli nel cantiere edile, scoperti lavoratori senza Green Pass. Scattano le sanzioni

Sono stati finalizzati alle verifiche sul rispetto del protocollo di sicurezza per il contrasto e il contenimento della diffusione del coronavirus negli ambienti di lavoro l’attività condotta dai carabinieri nella giornata di ieri, mercoledì 23 febbraio. Attività che ha visto impegnati i militari della Compagnia di Latina, insieme alle componenti specializzate del Nil - Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro -, ai colleghi della Stazione Carabinieri Forestali di Sezze e ai funzionari del locale ispettorato territoriale del lavoro.

I controlli hanno interessato un cantiere edile nel centro cittadino. Quattro i lavoratori trovati impiegati, tutti riscontrati in regola col contratto di lavoro, ma non tutti in possesso della prevista certificazione verde. Le verifiche effettuate dai militari hanno permesso, inoltre, di riscontrare delle irregolarità nel documento di valutazione dei rischi del cantiere, ossia quel documento che dovrebbe rendere noto ai lavoratori di tutte le prescrizioni in materia di sicurezza e tutela sul luogo di lavoro, oltre che irregolarità nella gestione dei rifiuti prodotti dal cantiere ed una inefficienza dei servizi igienici ivi insistenti.

Tutte le irregolarità riscontrate hanno prodotto sanzioni pari ad un totale complessivo di 3.965 euro oltre alle diverse prescrizioni volte a sanare le anomalie riscontrate.

Dal comando provinciale di Latina fanno sapere che "continueranno con assiduità le attività di controllo svolte dall’Arma dei carabinieri insieme al personale dei reparti speciali al fine di garantire il rispetto delle norme vigenti nel settore edile nonché della normativa in materia di CoViD-19 a tutela della salute dei consumatori e dei lavoratori.