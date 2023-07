“Weekend dei pariolini” a Ponza: controlli interforze sull’isola, multe per 10mila euro

Controlli interforze a Ponza in quello che è stato definito il “weekend dei pariolini”, quando l’isola viene raggiunta da centinaia di giovanissimi turisti provenienti dal noto quartiere della Capitale.

I servizi della polizia locale, agli ordini del comandante Pasquale Pugliese, con la collaborazione di carabinieri e guardia di finanza nel corso del fine settimana appena trascorso, l’ultimo di luglio, sono stati finalizzati alla prevenzione e repressione degli illeciti oltre che a garantire il divertimento dei turisti assicurando la tranquillità e il riposo dei residenti

Diverse le verifiche che hanno riguardato esercizi pubblici, locali di somministrazione di alimenti e bevande, ristoranti, pub e bar. Nel corso dei controlli sono state elevate diverse sanzioni amministrative per la violazione dell'ordinanza sindacale per superamento dell'orario della musica e utilizzo di casse più potenti, violazioni al testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza e violazione delle norme del codice della strada per un totale di 10mila euro.

La Polizia Locale ha poi posto sotto sequestro penale un terreno agricolo di 1500 metri quadrati che si trova sulla strada Provinciale Le Forna per violazioni delle norme urbanistiche e ambientali; è stato anche segnalato un 50enne del luogo alla Procura della Repubblica di Cassino.