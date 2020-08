Controlli per Ferragosto: sequestrati 17 chili di fuochi d’artificio a Terracina

Erano pronti per essere esplosi la sera del 14 agosto. I servizi della polizia sulle strade e anche in mare: sul litorale tra Fondi e Sperlonga multato un sub che esercitava l’attività di pesca subacquea nella zona riservata alla balneazione