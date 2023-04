Alla guida sotto l’effetto di alcol e droga, denunce e multe durante i controlli sulle strade

Ha interessato i territori di Anzio e Nettuno il servizio straordinario effettuato dalla polizia nel fine settimana scorso. Nell’attività sono stati impegnati gli agenti del locale Commissariato in collaborazione con quattro equipaggi della polizia stradale di Roma e con l'ausilio del camper medico della Direzione Centrale di Sanità.

Il servizio è stato finalizzato a contrastare la commissione di reati predatori e il fenomeno dell'abuso di alcol e il consumo di sostanze stupefacenti. Nel corso dei posti di blocco effettuati in via Fanciulla ad Anzio e in piazza Mazzini a Nettuno sono state controllatie107 persone a bordo di 40 veicoli, utilizzando precursori etilometrici che hanno permesso di valutare il tasso alcolemico degli automobilisti.

Il bilancio è di tre persone denunciate a cui sono state ritirate le patenti per guida sotto l'effetto di sostanze alcooliche o psicotrope e di sette contravvenzioni per violazioni al al codice della strada. Infine sono stati 17 i controlli a persone sottoposte a misure di prevenzione e sicurezza.