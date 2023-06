Controlli ad alto impatto sul litorale: attenzione puntata sui luoghi della movida

Hanno interessato anche il litorale, e in particolare le città di Anzio e Nettuno, le operazioni ad alto impatto pianificate dalla Questura di Roma su indicazione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Nei giorni scorsi gli agenti del locale Commissariato, con la collaborazione dei colleghi del Reparto Mobile, hanno concentrato la loro attenzione in particolare sui luoghi di svago e della movida per contrastare la commissione di reati predatori, come furti e rapine, l’abuso di alcol e il consumo di sostanze stupefacenti. Nel mirino sono finite anche le attività commerciali al fine di verificarne la chiusura, disposta con ordinanza della commissione straordinaria nel comune di Nettuno.

In totale nel corso dei servizi sono stati controllati 60 veicoli e 31 persone. Due gli arresti eseguiti dalla polizia, uno dei quali ha riguardato una persona a Nettuno, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per cumulo di pene relative a reati di detenzione di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e porto d’armi per una pena complessiva di 3 anni, 2 mesi e 28 giorni di reclusione. Un’altra persona è stata invece arrestata ad Anzio; ristretta ai domiciliari per maltrattamenti in famiglia, non è stata trovata a casa durante un controllo di routine.