Quattro arresti e 9 denunce della polizia in una settimana. Quasi 100 multe durante i controlli

Intensificati i controlli da parte della polizia nella settimana in corso, caratterizzata anche dalla festività di Pasquetta. Nel corso del servizio, finalizzato a contrastare i reati di tipo predatorio e in materia di stupefacenti anche nei giorni di festa, sono stati impiegate oltre 230 Volanti, supportate da 14 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, con la collaborazione delle pattuglie della polizia stradale.

Nel corso dei controlli sono state identificate oltre 1800 persone, controllati 800 veicoli ed elevate 97 contravvenzioni per violazioni al codice della strada con 4 patenti e 2 carte di circolazioni ritirate. A Latina e provincia sono stati inoltre effettuati 110 posti di controllo; sono poi 35 gli extracomunitari controllati per la verifica dei titoli di soggiorno e la regolare posizione sul territorio Nazionale.

Sono state 4 le persone arrestate, tra le quali si segnalano una per evasione dagli arresti domiciliari, un appartenente ad un noto sodalizio criminale del capoluogo ritenuto responsabile di tentata estorsione con l’aggravante del metodo mafioso, ed uno straniero sottoposto a fermo di iniziativa per furto aggravato e ricettazione.

Sempre in ambito provinciale, invece, sono state denunciate in stato di libertà 9 persone per vari reati, tra i quali figurano quelli di minaccia, guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, apertura abusiva di una attività di pubblico spettacolo e falsa testimonianza.

Infine il questore di Latina, nell’ambito della costante attività di monitoraggio delle persone ritenute pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha adottato 4 provvedimenti dell’avviso orale nei confronti di altrettanti soggetti.