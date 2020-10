I controlli della polizia: 8 arresti e 18 denunce nell’ultima settimana di ottobre

Otto persone arrestate e 18 denunciate: questi alcuni dei numeri dell’attività della polizia nel corso della settimana appena trascorsa in provincia. Tra il 25 e il 31 ottobre la Questura di Latina ha messo in campo oltre 200 pattuglie, cui si sono aggiunte anche 6 unità del Reparto Prevenzione Crimine “Lazio”, che hanno permesso di identificare, anche nel corso di 120 posti di blocco, 1512 persone, controllare 624 veicoli ed elevare 196 contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada, con il ritiro di 11 carte di circolazione e 5 patenti.

Come detto sono state 8 le persone arrestate di cui una dal Commissariato di Gaeta in esecuzione di un ordine di cattura dovendo scontare la pena di 6 anni di reclusione per spaccio di sostanze stupefacenti. In manette al Nicolosi per spaccio di stupefacenti un uomo di origini tunisine bloccato dagli agenti della Squadra Volante; altri tre cittadini extracomunitari sono poi stati arrestati dalla Squadra Mobile in esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Latina nell’ambito di un procedimento penale della Procura per i reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Ancora, gli uomini del Commissariato di Cisterna hanno arrestato un cittadino extracomunitario responsabile di una rapina ai danni di un esercizio pubblico ed infine ancora la Squadra Mobile ha eseguito due ordinanze di misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Gip Tribunale di Latina nei confronti di una coppia di coniugi (per i reati di truffa, falsità materiale, abuso d’ufficio e favoreggiamento in concorso) residenti nel capoluogo.

Sono state inoltre denunciate in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria altre 18 persone per reati che vanno dalla minaccia, alla violazione degli obblighi familiari, alla resistenza a Pubblico Ufficiale, guida in stato di ebbrezza alcolica, rapina, furto aggravato, lesioni, violenza sessuale, danneggiamento, alla violazione del provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio. Il Questore di Latina ha inoltre emesso anche 3 avvisi orali.