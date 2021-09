Altro venerdì sera di controlli: attenzione sempre alta sulle minicar. Numerose le sanzioni

Multe per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, per la mancanza dei dispositivi di equipaggiamento e per il trasporto di un passeggero, non consentito. Alcol test per 12 persone

E’ stato un altro venerdì sera di controlli da parte della polizia a Latina. In campo ieri, 24 settembre, gli agenti della Squadra Volante insieme ai colleghi della polizia stradale e del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, impegnati in un servizio straordinario che ha interessato le vie della movida senza però trascurare le periferie.

Nel corso delle attività sono state controllate oltre 100 persone e più di 50 veicoli; sono state elevate numerose sanzioni per violazioni al codice della strada, anche nei confronti dei conducenti delle cosiddette minicar. In una circostanza, oltre alla sanzione amministrativa di circa 2.000 euro, è scattato anche il fermo del veicolo perché in giro nonostante fosse stato sospeso dalla circolazione per una precedente violazione accertata dalla polizia stradale. Altre due minicar sono state invece sanzionate perché prive della prescritta revisione.

Sono state inoltre contestate violazioni per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, per la mancanza dei dispositivi di equipaggiamento quali lo specchietto laterale e per il trasporto di un passeggero, non consentito.

Infine nei confronti di 12 conducenti sono stati eseguiti test volti ad accertare l’eventuale assunzione di sostanze alcoliche.