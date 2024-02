Controlli della polizia su autorizzazioni e licenze: irregolarità scoperte in due locali

Irregolarità amministrative scoperte dalla polizia in alcuni esercizi commerciali. Le verifiche e le ispezioni, condotte dagli agenti del commissariato di polizia di Formia e della polizia locale di Minturno, hanno riguardato in particolare due attività del centro cittadino di Minturno.

Il controllo rientra in un più ampio piano di interventi per contrastare eventuali irregolarità e si è concentrato appunto sugli accertamenti relativi al corretto utilizzo e al possesso delle licenze e delle autorizzazioni amministrative, ma anche sulla norme che regolano la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche. I controlli hanno consentito di rilevare alcune irregolarità amministrative negli esercizi oggetto di ispezione, per le quali sono in corso ulteriori approfondimenti che porteranno ad adottare provvedimenti e sanzioni a carico dei titolari.

La verifica ha permesso inoltre agli agenti di polizia di identificare dieci avventori presenti, tra cui diversi soggetti con precedenti di polizia.