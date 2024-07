Ponza nel mirino dei carabinieri, blitz nei ristoranti: maxi multa per un imprenditore

Ponza nel mirino dei carabinieri in un periodo dell’anno, quello estivo, durante il quale l’isola si popola con migliaia di turisti. Nella serata di venerdì 19 luglio i militari della locale Stazione con i colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno svolto un controllo settoriale in diversi ristoranti che in questo periodo necessitano di più manodopera.

E proprio sui lavoratori si è focalizzata l'attenzione dei carabinieri Tutela Lavoro, al fine di verificare l’esatto rispetto della normativa in materia. All’esito delle verifiche, un noto ristorante dell’isola è stato sanzionato per aver impiegato un lavoratore in nero con un provvedimento di sospensione dell’attività nei confronti della società che gestisce il ristorante e una sanzione amministrativa di 10.300 euro, poiché “occupava alle proprie dipendenze un lavoratore in assenza di preventiva comunicazione obbligatoria del rapporto di lavoro, andando ad applicare la normativa di della cosiddetta ‘maxi sanzione per lavoro sommerso’”.

Contestualmente il responsabile dell’attività, un uomo di 43 anni, è stato denunciato per aver "installato un impianto di videosorveglianza per ragioni produttive, organizzative e di sicurezza da cui derivava anche la possibilità di controllo dell’attività dei lavoratori dipendenti in assenza di titolo autorizzativo rilasciato dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro e senza accordo tra le rappresentanze sindacali e l’azienda".