Controlli per la festa di sant'Erasmo: verifiche sulle autorizzazioni e le licenze degli ambulanti

In occasione dei festeggiamenti di Sant'Erasmo, patrono di Formia, anche la polizia di Stato ha pattugliato il territorio per consentire che le celebrazioni, con un grande afflusso di turisti, si svolgessero in sicurezza.

Nella giornata di sabato 1 giugno in particolare, gli agenti hanno sottoposto a controllo amministrativo alcune attività commerciali ambulanti arrivate in città per la ricorrenza. Dieci sono stati gli stand sottoposti a controllo e ispezione nell'ambito di un piano di interventi a contrasto di irregolarità amministrative e per la verifica delle licenze e delle autorizzazioni degli esercenti.

Gli accertamenti hanno inoltre riguardato anche il molo Foraneo, il luogo preposto ai fuochi artificiali, dove tuttavia non sono state riscontrate anomalie e irregolarità rispetto alle autorizzazioni e ai permessi.

Nel corso dei controlli, gli agenti di polizia hanno identificato 29 persone, tra titolari e avventori, compresi soggetti che avevano precenti di polizia.