Controlli dei carabinieri, sequestrati 150 chili di alimenti senza tracciabilità. Attività multata

Alimenti sequestrati e una maxi sanzione: questo il bilancio di controlli straordinari a Pontinia da parte dei carabinieri della locale Stazione con la collaborazione dei colleghi del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro e del Nucleo Carabinieri Antisofisticazione e Sanità.

Nel corso del servizio i militari hanno sottoposto a verifiche e accertamenti un’attività commerciale della zona riscontrando alcune irregolarità. Nello specifico il titolare, un cittadino di origini indiane 35 anni che vive a Pontinia, è stato sanzionato per la violazione in materia di sicurezza alimentare e degli alimenti e per aver preso alle proprie dipendenze un lavoratore in nero.

Alla multa, di 7.320 euro, è stata aggiunta anche la contestuale sospensione dell’attività imprenditoriale. Nel corso dei controlli sono poi stati sequestrati 150 chili di alimenti vari per la mancata della tracciabilità degli stessi. Infine il lavoratore, un 24enne anche lui di nazionalità indiana, era privo di documenti; grazie al successivo fotosegnalamento è stato identificato ed è risultato irregolare sul territorio nazionale; per questo è stato invitato a presentarsi presso l’Ufficio Immigrazione della Questura per regolarizzare la propria posizione.