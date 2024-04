Controlli in aziende e stabilimenti: sequestrate tre tonnellate di pesce

Ha interessato anche il territorio di Gaeta l’attività di disposta dalla Capitaneria di porto sul litorale laziale e non solo, nell’ambito del piano di verifiche definito dalla “cabina di regia agroalimentare interforze” del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, per i controlli sull’agroalimentare e, nello specifico, sulla filiera ittica.

Dall’inizio del mese di marzo sino ad oggi sono stati coinvolti i Comandi della Guardia costiera di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta che, insieme alle articolazioni territoriali della Guardia di finanza e con il supporto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno focalizzato l’attenzione su aziende della regione che commerciano prodotti alimentari ed ittici, al fine di monitorare la sicurezza alimentare tutelando la stessa e il consumatore.

L’attività ispettiva ha avuto come obiettivo l’accertamento di eventuali irregolarità sul prodotto ittico importato e nazionale, fresco ed allevato, con particolare attenzione alla tracciabilità e alla presenza dell’obbligatoria documentazione di accompagnamento del prodotto proveniente da paesi terzi, così come previsto dalla normativa nazionale e comunitaria. Sono state ispezionate varie aziende e stabilimenti nei territori di Civitavecchia, Roma e Gaeta e, all’esito delle attività, sono state sequestrate oltre 3 tonnellate di pesce per violazioni di carattere sanitario nonché di irregolare etichettatura e tracciabilità.

“I risultati conseguiti, con grande dedizione e professionalità, dalle varie Amministrazioni coinvolte - ha commentato il capitano di vascello Michele Castaldo, direttore marittimo del Lazio - testimoniano l’importanza della sinergia tra chi quotidianamente opera il controllo in questo delicato settore, al fine di garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti ittici immessi nel territorio nazionale al fine di tutelare il consumatore e valorizzare il comportamento di chi nel settore opera correttamente".