Controlli della polizia nella settimana di Ferragosto, 6 arresti e 9 denunce. In strada 200 infrazioni

Sono state oltre 200 le Volanti impiegate dalla polizia nella settimana di Ferragosto durante la quale sono proseguite e sono state rafforzate su tutto il territorio provinciale le attività di contrasto alla illegalità, in ogni sua forma. I servizi sono stati effettuati con la collaborazione anche della polizia stradale e delle unità cinofile della polizia di Stato.

I controlli in strada

In totale sono stati effettuati 83 posti di blocco in tutto il territorio della provincia di Latina nel corso dei quali sono state identificate oltre 1300 persone; sono stati controllati più di 500 veicoli e contestate oltre 200 infrazioni al codice della strada. Sono state 4 le auto sottoposte a sequestro amministrativo perché sprovviste dell’assicurazione obbligatoria, 4 i documenti ritirati, tra patenti e carte di circolazione.

Sei arresti e tre denunce

Nel corso della settimana clou dell’estate sono stati effettuati sei arresti dalla polizia, tre dei quali dagli agenti del Commissariato di Terracina per il reato di detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti; sono stati sequestrati 15 grammi di cocaina e 97 di cannabinoidi. Un altro arresto è stato effettuato dalla Volante di Latina in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Latina e due dal Commissariato di Fondi: hanno riguardato una persona sorpresa in flagranza del reato di evasione dagli arresti domiciliari e un'altra nei confronti della quale è stata data esecuzione all’ordinanza di carcerazione emessa dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Latina per il reato di maltrattamenti in famiglia.

La Squadra Mobile pontina ha invece sottoposto un uomo alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa, nell’ambito di un procedimento penale pendente per il reato di atti persecutori.

Sono state invece nove le persone denunciate per vari reati tra cui minacce, vilipendio delle Istituzioni, furto, procurato allarme, spendita di monete false, maltrattamenti in famiglia. Tra i denunciati anche due soggetti originari di Frosinone, deferiti all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti essendo stati trovati in possesso di 3 grammi di cannabinoidi e 6 di cocaina, pronti ad essere smerciati.

Nel corso delle attività, infine, sono stati 20 gli extracomunitari controllati per la verifica dei titoli di soggiorno e della regolare posizione sul territorio nazionale.