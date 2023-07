Rafforzati i controlli con l’arrivo dell’estate, presidiate le città sul litorale pontino

Sono stati rafforzati i controlli su tutto il territorio provinciale con l’arrivo dell’estate; servizi che negli ultimi giorni sono stati finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei reati di natura predatoria, come furti e rapine, dello spaccio di sostanze stupefacenti e, con l’ausilio della polizia stradale, anche al contrasto delle cosiddette “stragi del sabato sera”.

Nella giornata di giovedì 13 luglio i controlli hanno riguardato il comune di Sperlonga, zona a elevata affluenza turistica. I poliziotti del Commissariato di Gaeta, insieme agli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, hanno realizzato un servizio straordinario di controllo che ha interessato le principali arterie stradali nonché le zone del centro cittadino, con la presenza anche di pattuglie appiedate. Durante il programmato servizio sono state identificate 108 persone, tra cui 12 con precedenti di polizia e 8 extracomunitari; oltre 50 i veicoli sono stati sottoposti alle verifiche di regolarità. I controlli, proseguiti fino a tarda notte, hanno contribuito a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica nonostante l’elevata presenza di turisti e dei locali di intrattenimento musicale.

Nelle giornate di venerdì e sabato, i servizi straordinari si sono spostati nella zona di Sabaudia. Anche qui i poliziotti della Squadra Volante della Questura e gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio si sono dedicati alle zone del lungomare e del centro cittadino. Molti i controlli ai soggetti ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica e ai veicoli in transito. In totale sono state identificate 282 persone oltre 60 delle quali con precedenti di polizia, mentre è stata verificata la regolarità di 151 veicoli con elevazione di numerose contravvenzioni al codice della strada e un fermo amministrativo.

Nel sabato sera appena trascorso, infine, nella zona di Terracina sono stati effettuati controlli volti alla prevenzione della guida in stato di ebrezza alcolica dalle pattuglie della polizia stradale del locale distaccamento e di quello di Formia di intesa con la Questura; sono state identificate 20 persone e controllati 20 veicoli, altrettanti i controlli con l’etilometro, tutti risultati negativi.

“L’intensificazione delle attività di controllo del territorio proseguirà per tutto il periodo estivo a garanzia della sicurezza di tutti i cittadini” fanno sapere dalla Questura di Latina.