Spiagge libere, sgomberi e sequestri della guardia costiera: sanzioni per 30mila euro

Oltre agli interventi di soccorsi in mare, nel fine settimana e durante la festività del Ferragosto sono state molteplici le attività di vigilanza sul demanio marittimo condotte dalla capitaneria di porto su tutto il litorale pontino. A fronte dei 90 controlli realizzati a terra e i circa 150 in mare effettuati dalle motovedette, è stato registrato un sostanziale rispetto delle ordinanze balneari, soprattutto per quanto ruguarda l'effettiva presenza sulle spiage di assistenti bagnanti e il corretto allestimento di postazioni di salvataggio e primo soccorso.

Non sono però mancate rilevazioni di condotte scorrette e violazioni, puntualmente sanzionate dai miltari ai sensi del Codice della nagivazione. Si è trattato soprattutto di violazioni delle norme poste a tutela della fruizione delle spiagge libere e della navigazione entro la fascia di mare riservata alla balneazione.

In totale sono state elevate 32 sanzioni ammnistrative per circa 30.000 euro. Tra queste, nel comune di Gaeta cinque sanzioni amministrative hanno riguardato il posizionamento di attrezzature balneari sull'arenile prima dell'arrivo dei bagnanti. A Fondi invece i militari hanno recuperato e consegnato all'amministrazione comunale per deposito attrezzature che erano state lasciate indebitamente dai bagnanti sulle spiagge. In tema di fruizione delle spiagge libere sono state inoltre elevate altre tre sanzioni amministrative nel circondario di Terracina e due nel comune di Ponza, sempre seguite da immediata diffida di sgombero.

In tema poi di vigilanza sul rispetto delle norme poste a tutela della Aree Marine Protette, il personale dell’Ufficio locale marittimo di Ventotene, operando con il battello GC B146, a fronte dei numerosi controlli esperiti, ha emesso quattro verbali per ormeggio o transito nella cosiddetta Zona “B”, di riserva generale.