Maxi servizio di controllo nelle stazioni e a bordo dei treni

Maxi servizio di controllo presso le stazioni ferroviarie e a bordo dei treni negli ultimi giorni, complici anche i maggiori spostamenti di cittadini e turisti in considerazione dei ponti per le festività. Nella settimana compresa tra il 20 e il 26 aprile è stata portata a termine un’importante attività da parte della polizia ferroviaria del Lazio. Il livello dell’attenzione è stato alzato proprio nei giorni tra il 24 e il 26 aprile interessati da operazioni “Alto Impatto”.

In totale sono state più di 10mila le persone identificate in tutta la regione con 17 denunce in stato di libertà e 13 contravvenzione elevate; sono state impiegate in stazione 638 pattuglie. Osservata speciale la stazione Termini di Roma dove sono stati rintracciati soggetti pericolosi e molesti, identificate persone di nazionalità extracomunitaria, individui dediti ad attività di spaccio di sostanze stupefacenti, bonificate le aree di interesse dell'utenza, controllati esercizi pubblici commerciali: l'attività ha condotto all'identificazione di 541 persone, all'arresto di 3, a un denunciato in stato di libertà, e a decine di bagagli controllati da parte della polizia ferroviaria.

Nell’ambito dell’operazione “Alto Impatto” nella giornata del 26 aprile sono stati rafforzati i servizi anche a bordo dei treni della tratta Roma - Formia e viceversa. Nel corso del controllo straordinario sono state identificate 331 persone. Il servizio è stato mirato proprio alla prevenzione e alla repressione dei reati commessi a bordo treno, nonché all'accurato controllo degli utenti del servizio ferroviario e dei loro bagagli.

Solo pochi giorni prima alla stazione di Latina Scalo, un uomo è stato arrestato dai carabinieri dopo aver rubato su un treno regionale il portafogli di una passeggera che viaggiava sul convoglio.