Sabato sera a Latina, controlli straordinari sulle strade. Minicar osservate speciali: raffica di multe

Sabato sera di controlli quello del 31 luglio nella città di Latina. Servizi straordinari sono stati effettuati dai poliziotti della Squadra Volante della Questura e della Sezione Polizia Stradale con particolare riferimento alla circolazione stradale sulle principali vie del capoluogo e dell’hinterland cittadino, senza trascurare le zone interessate dalla movida.

Nel corso di quella che viene ribattezzata come l’operazione “alto Impatto”, sono state identificate numerose persone e controllati 39 veicoli. Sono stati “privilegiati” dai controlli gli abituali luoghi di ritrovo dei giovani: in tale contesto, sono stati effettuati 7 accertamenti etilometrici.

Nel corso della stessa operazione, sono state elevate numerose sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada nei confronti di conducenti delle cosiddette minicar; in un caso il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo per mancanza della copertura assicurativa e sono stati effettuati 2 fermi amministrativi per varie irregolarità, tra le quali trasporto passeggero e disturbo alla quiete pubblica per musica ad alto volume.