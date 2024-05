Controlli serrati nel sud pontino: due denunce, sei segnalazioni per droga

Controlli serrati nel sud della provincia pontina nel corso del fine settimana. I carabinieri della compagnia di Formia, con i militari della sezione radiomobile, i colleghi della tenenza di Gaeta e le stazioni di Formia, Itri e Scauri, sono stati chiamati a raddoppiare il monitoraggio dei territori di competenza. Un servizio che ha portato a un massiccio controllo delle strade e a due denunce.

Durante l'attività in particolare è stato denunciato un automobilista di Itri che procedeva a zig zag sulle strade cittadine. L'uomo ha però rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per verificare il suo stato di alterazione psicofisica e gli è stata ritirata la patente di guida. Sempre a Itri un 49enne è stato sorpreso alla guida dell'auto senza patente, che gli era stata revocata. Vista la recidività dei comportamenti, anche per il secondo automobilista è scattata una denuncia penale all'autorità giudiziaria.

Nel corso dei controlli i militari hanno inoltre segnalato all'autorità amministrativa sei persone, tutti giovani residenti del sud pontino trovati in possesso di quantità di stupefacenti per uso personale. Per uno di loro è stato anche ritirato il documento di guida. Complessivamente il servizio ha permesso di fermare 97 veicoli, di identificare 149 persone, di cui 31 gravate da precedenti, di elevare 15 contravvenzioni per violazioni al codice della strada e di eseguire sei perquisizioni personali e veicolari. Sono state 21 infine le persone controllate dai militari già sottoposte a misure cautelari o di sicurezza.