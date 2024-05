Droga, furti e sicurezza sulle strade: controlli serrati dei carabinieri nel sud pontino

Fine settimana di controlli nel sud pontino da parte dei carabinieri. A partire dalla serata di sabato 25 maggio e per tuta la notte successiva i militari della Compagnia di Formia sono stati impegnati in un rafforzato servizio che ha interessato in particole la circolazione stradale, ma non solo. L’attività, spiegano dall’Arma, è stata finalizzata anche “a cercare di reprimere e perseguire il fenomeno dei reati contro il patrimonio, intervenendo nelle immediatezze della consumazione di furti in abitazione”, per “dare una percezione di vicinanza e sicurezza alle vittime di questo odioso delitto”.

Ma l’attenzione è stata rivolta anche ai reati legati agli stupefacenti. Nel corso dei servizi sono stati sequestrati 15 grammi di hashish e segnalati tre giovani di età compresa tra i 23 e i 29 anni uno dei quali controllato già più volte dai militari e sempre trovato in possesso di piccole dosi di stupefacente, dichiarando di esserne un consumatore abituale.

Per quanto riguarda invece l’attività in strada, sono stati controllati 81 veicoli e 138 persone, di cui 16 gravate da precedenti di Polizia. In totale sono state elevate 9 contravvenzioni per violazioni al codice della strada e ritirate 3 patenti di guida. Sono poi state effettuate 5 perquisizioni personali e veicolari e sono state controllate 10 persone sottoposte a misure cautelari di sicurezza.

Nel corso della notte, infine, i carabinieri sono dovuti intervenire sull'Appia a Minturno per un incidente causato da un uomo alla guida sotto l’effetto dell’alcol. Per lui è scattata la denuncia.