Weekend di controlli: automobilisti multati droga sequestrata. Sanzionato anche un locale

E’ stato un fine settimana dei controlli quello appena trascorso nel sud pontino. Nel corso del weekend, infatti, su disposizione del Comando provinciale dei carabinieri di Latina, i militari della Compagnia di Formia hanno eseguito una mirata e straordinaria attività finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati, con particolare riguardo ai delitti contro il patrimonio ed al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

“Servizi intensificati - spiegano dall’Arma - soprattutto al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività economiche e sociali”. Nel corso delle attività sono state numerose le pattuglie impiegate anche per il controllo della circolazione stradale con importanti risultati. Nello specifico, sono state eseguite molteplici perquisizioni personali e veicolari all’esito delle quali saranno segnalate alla competente Autorità amministrativa diverse persone trovate in possesso di sostanze stupefacenti (complessivamente sono state sequestrate 10.58 grammi tra hashish e marijuana). Sono state controllate centinaia di veicoli e persone alcune delle quali sono state multate per aver violato le norme del codice della strada dopo essere state sorprese alla guida prive della relativa patente di guida o con tasso alcolemico superiore alla soglia minima.

Le verifiche hanno interessato anche numerosi esercizi commerciali, uno dei quali a Formia è stato multato per aver organizzato un intrattenimento musicale senza alcuna autorizzazione comunale.

Nel corso del medesimo servizio, i militari della Stazione dei carabinieri di Itri hanno eseguito un provvedimento per la carcerazione nei confronti diun giornale di 24 anni di nazionalità rumena che deve ancora espiare la pena di 3 mesi e 15 giorni per il furto di un furgone e di vari monili da un’abitazione di Itri commessi nel 2016. L’arrestato dopo le formalità di rito è stato associato alla Casa Circondariale di Cassino.