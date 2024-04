Ponte del 25 Aprile in sicurezza: rafforzati i controlli nel sud pontino

Per un ponte del 25 Aprile in sicurezza sono stati intensificati i controlli nel sud pontino volti a fronteggiare e reprimere reati in genere, per lo più quelli contro il patrimonio. Particolare attenzione è stata posta, visto il grande afflusso di turisti, anche al controllo della circolazione stradale.

“Il capillare controllo del territorio ha permesso di dare un segnale tangibile in termini di sicurezza percepita” commentano dal comando provinciale dei carabinieri; in campo sono scesi i militari del Norm di Formia, della Tenenza di Gaeta, delle Stazioni di Formia, Itri, Minturno e Scauri. In totale sono state denunciate 5 persone tra cui un 64enne di Minturno, già noto alle forze dell’ordine, per evasione dagli arresti domiciliai dopo essere stato sorpreso durante un controllo fuori casa con il figlio, anche lui noto alle forze dell’ordine. Un 51enne è stato deferito per non essersi fermato all’alt dei carabinieri e per essere stato sorpreso in possesso di un coltello scoperto durante un controllo eseguito una volta bloccato l'uomo al termine di un inseguimento. Un ragazzo di 25 anni di Formia è stato denunciato perché controllato alla guida, avendo mostrato la sintomatologia tipica di chi si trova in stato di ebrezza, ha rifiutato di sottoporsi ad esame alcolometrico. Deferiti per lo stesso reato anche un 42enne a Formia e un 28enne a Ponza coinvolti in due distinti incidenti.

Nel corso delle attività poi sono state segnalate anche altre quattro persone trovate in possesso di modiche quantità di droga. Infine sono stati effettuati posti di blocco in strada nel corso dei quali sono stati controllati 90 veicoli e sono state identificate 162 persone di cui 25 gravate da precedenti; sono state elevate 22 contravvenzioni per violazioni al codice della strada e ritirate 5 patenti. Effettuate infine anche 11 perquisizioni veicolari e personal e sono state controllate 35 persone sottoposte a misure cautelari e di sicurezza.