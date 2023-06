Controlli della polizia a Terracina: servizi nelle zone a più alto degrado e sul lungomare

Con l’arrivo dell’estate si intensificano i controlli da parte della polizia, soprattutto lungo in litorale. Un servizio straordinario è stato predisposto dalla Questura negli ultimi giorni in tutta la città di Terracina, e in particolare nel quartiere “Capanne” e sul lungomare.

“Sono stati effettuati controlli - spiegano dalla Questura - nelle aree contraddistinte da situazioni di degrado nonché nei luoghi caratterizzati da un notevole afflusso di residenti e turisti, potenzialmente appetibili per la consumazione di reati predatori” come furti e rapine.

I poliziotti delle varie sezioni del locale Commissariato, con la collaborazione de personale del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, hanno così controllato 262 persone, di cui 82 stranieri, e 26 veicoli; in totale sono state contestate 6 infrazioni al codice ella strada ed è stata ritirata una patente. Nel corso di una perquisizione un soggetto è stato trovato in possesso di un coltello e pertanto sarà segnalato all’Autorità Giudiziaria. I servizi sono stati estesi, poi, anche agli esercizi commerciali con verifiche all’interno di 4 attività.

Particolare attenzione è stata dedicata agli stranieri trovati privi di documenti personali la cui identità è stata verificata a cura della Polizia scientifica mediante rilievi foto-dattiloscopici. Al vaglio dell’Ufficio Immigrazione alcune posizioni di cittadini extracomunitari, anche mediante accorte verifiche dei contratti di locazione di immobili occupati dagli immigrati.

“L’attività espletata con la duplice finalità preventiva e repressiva dei reati - commentano dalla Questura -, ha fornito dei dati che consentono di implementare la conoscenza del territorio nonché soddisfare una crescente e pressante richiesta di sicurezza da parte dei cittadini”.