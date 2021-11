Indagata per traffico di droga: una donna di Cori finisce ai domiciliari

Era indagata per traffico di sostanze stupefacenti e già destinataria di una misura dell'obbligo di presentazione all'autorità giudiziaria. I carabinieri di Cori hanno ora eseguito un ordine di aggravamento della misura cautelare e arrestato una donna del posto di 45 anni.

Secondo quanto accertato dai militari la 45enne aveva ripetutamente violato gli obblighi a suo carico e il provvedimento della presentazione all'autorità giudiziaria è stato dunque giudicato non idoneo. Per la donna dunque è scattato un arresto in regime di domiciliari presso la sua abitazione.