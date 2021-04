Quindici nuovi alloggi popolari a Cori: mercoledì la consegna dei lavori alla ditta

Quindici nuovi alloggi di edilizia popolare nel comune di Cori. Come annuncia l'Ater di Latina i lavori saranno ufficialmente consegnati nella giornata di mercoledì 21 aprile, alle 12.30. Gli alloggi saranno edificati in via Insito.

La ditta che si è aggiudicata gli interventi è la Gi.do.gi de L'Aquila e alla cerimonia di consegna dei lavori parteciperà, oltre al presidente dell'Ater Marco Fioravante anche l'assessore regionale Massimiliano Valeriani,