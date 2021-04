Il comune di Cori ricorda il bombardamento del 12 aprile del 1944

Dopo quelli di gennaio e febbraio, un terzo devastante bombardamento si riversò su Cori la sera del 12 Aprile 1944, in contrada “Colle Nino”, dove furono colpite le capanne e le tende, rifugio di numerose famiglie di sfollati. Nella giornata di domani ricorre dunque il 77° anniversario.

Come emerge dai documenti dell’archivio storico comunale, sul posto giunsero anche soldati tedeschi con un ufficiale medico che prestarono i primi soccorsi ai feriti, organizzando il loro trasferimento presso gli ospedali romani. Non mancò la solidarietà tra i superstiti, sottoposti ad una vita di stenti e in ricoveri d’emergenza, esposti agli attacchi aerei alleati alle colonne tedesche in ritirata e soprattutto alle scorribande delle truppe marocchine e algerine arruolate nell’esercito francese. Il bilancio finale del conflitto fu di 228 vittime accertate, 13.000 mq. di case distrutte, 3.400 mq di case gravemente danneggiate. In ricordo di tutte le vittime civili della Seconda Guerra Mondiale, l’amministrazione comunale, il 30 Gennaio 2010, ha affisso una lapide commemorativa all’ingresso del Chiostro di Sant’Oliva.

Il 31 Ottobre 2007 invece, con decreto del presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno, venne conferita al Comune di Cori la medaglia d’argento al merito civile, che riconobbe al popolo corese ‘un’ammirevole prova di generoso spirito di solidarietà, prodigandosi nel soccorso delle persone ferite e nel sostegno morale e materiale di quanti avevano bisogno di aiuto’. "Il nostro pensiero - commenta il sindaco - va a chi perse la vita o perse dei cari, ma anche a chi riuscì a sopravvivere, portando però con sé ferite fisiche e psicologiche. Cori, medaglia d’argento al valore civile, pagò il suo tributo di sangue all’orrore della guerra".