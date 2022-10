Giovane fermato in strada con la dose di cocaina: così i carabinieri trovano una coppia di pusher

Da un controllo del territorio è scattato l'arresto di una coppia di Cori, accusata di detenzione e traffico di stupefacenti. I carabinieri della stazione di Cori hanno arrestato un 60enne e la sua convivente di 45 anni, sorpresi con alcune dosi di stupefacenti in casa già confezionate e pronte per la vendita.

Nella serata del 22 ottobre scorso i militari hanno fermato un giovane del posto trovandolo in possesso di una dose di cocaina appena acquistata. Grazie ai successivi accertamenti è stato possibile risalire agli spacciatori ed è stata organizzata una perquisizione all'interno dell'appartamento che si trova poco lontano dal punto in cui il ragazzo era stato fermato dai carabinieri. Nell'abitazione sono rinvenuti altri 5 grammi della stessa sostanza e poi materiale per il taglio e il confezionamento dello stupefacente.