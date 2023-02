Truffano un anziana fingendosi nipoti e le portano via 11mila euro in contanti

Avevano truffato un'anziana riuscendo a scucirle la somma di 11mila euro. Due uomini, di 30 e 38 anni, entrambi originari della provincia di Napoli, sono stati arrestati in provincia di Latina dai carabinieri della stazione di Cori.

I due sono stati fermati a bordo di un'auto, che da un controllo è risultata a noleggio. Entrambi non sono riusciti a fornire ai militari giustificazioni della loro presenza sul territorio, così i carabinieri hanno approfondito i controlli e scoperto che avevano appena consumato una truffa ai danni di una donna del luogo di 83 anni. L'anziana aveva ricevuto infatti la classica telefonata da un sedicente nipote che le chiedeva una grossa somma di denaro per non far arrestare il figlio. Dietro quella voce c'era in realtà uno dei due uomini arrestati, che è poi riuscito a farsi corrispondere oltre 11mila euro in contanti oltre ad alcuni monili in oro del valore di migliaia di euro. Il bottino era ancora in possesso dei truffatori e, una volta recuperato dai carabinieri, è stato restituito alla vittima.

La signora intanto, supportata dai familiari, ha presentato una formale denuncia che ha portato all'arresto. La sua collaborazione rappresenta un riscontro ai numerosi incontri che l'Arma dei carabinieri e il reparto territoriale di Aprilia organizzano sul territorio proprio con l'obiettivo di informare e tutelare gli anziani mettendoli in guardia contro le truffe.