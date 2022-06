Aveva 80 grammi di cocaina e Tachipirina e Oki per tagliare la droga: arrestato

Blitz antidroga dei carabinieri di Aprilia e della stazione di Cori. Agli arresti è finito un cittadino di nazionalità albanese trovato in possesso di stupefacente.

I carabinieri hanno effettuato una perquisizione domiciliare nel suo appartamento e hanno scoperto e sequestrato ulteriori dosi di cocaina, per complessivi 80 grammi. Oltre alla droga i militari hanno trovato e sottoposto a sequestro anche diversi medicinali, soprattutto Tachipirina e Oki in bustine la cui polvere è utilizzata per tagliare lo stupefacente. Rinvenuta anche una somma di denaro suddivisa in banconote di diverso taglio e considerata provento dell'attività di spaccio.

Per l'uomo è scattato l'arresto con il trasferimento nel carcere di Velletri.