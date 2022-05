Coppia trovata con 40 dosi di cocaina pronte da vendere: arrestata

Sono stati controllati dai carabinieri nell'ambito di un mirato servizio antidroga pianificato dal reparto territoriale di Aprilia e trovati in possesso di diversi quantitativi di stupefacente.

A finire agli arresti, nel territorio di Cori, un uomo e una donna di 58 e 41 anni, entrambi residenti nel comune di Cisterna. Nel corso di una perquisizione i carabinieri hanno scoperto che erano in possesso di 40 dosi di cocaina, del peso complessivo di 18 grammi, già confezionate e pronte per la vendita. L'accertamento si è quindi esteso anche all'abitazione della coppia, dove i militari hanno rinvenuto materiale per il taglio e il confezionamento della droga e altre dosi di stupefacente. Entrambi sono stati quindi arrestati e compariranno oggi, lunedì 9 maggio, davanti al giudice del tribunale di Latina per essere giudicati con rito direttissimo.