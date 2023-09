Rintracciano un uomo in un locale e lo minacciano con una pistola

Cercavano di intimorire un uomo per questioni pregresse e, dopo avergli dato la caccia a Cori, lo hanno rintracciato in un locale di Giulianello. Qui, incuranti della presenza di altri avventori, hanno tirato fuori una pistola e lo hanno minacciato.

In seguito alla segnalazione dell'episodio i carabinieri della stazione di Cori hanno identificato gli aggressori: si tratta di due uomini di nazionalità rumani, residenti a Latina e a Roma, denunciati in stato di libertà per il reato di minaccia aggravata in concorso, con l'utilizzo di un'arma. La vittima è un cittadino del posto. La pistola, poi recuperata dai militari, è risultata essere una scacciacani che era priva del tappo di rosso.