Spaccio di droga davanti al pub: i carabinieri filmano tutto e arrestano un uomo

Sono accusati di detenzione e spaccio di stupefacenti Bertol Ielka, di nazionalità albanese, e la compagna arrestati qualche giorno fa a Cori al termine di una serie di accertamenti da parte dei carabinieri della locale stazione.

I militari da qualche mese tenevano d'occhio lo straniero, che abitualmente si recava davanti ad una birreria del centro lepino: così hanno effettuato filmati e fotografie dalle quali emerge come spacciasse droga. Così qualche giorno fa li hanno fermato entrambi e effettuato una perquisizione sia nell'abitazione della coppia che nell'auto di lui dove sono stati rinvenuti 23 grammi di cocaina.

Lui è stato arrestao mentre alla donna sono stati imposti gli obblighi di firma. Questa mattinan in Tribunale c'è stato l'interrogatorio di garanzia davanti al giudice per le indagini preliminari Giorgia Castriota. Ielka e la compagna, difesi entrambi dall'avvocato Cesare Gallinelli, hanno risposto alle domande del magistrato. La donna ha spiegato di non essere a conoscenza dell'attività dell'uomo. Una circostanza confermata anche da lui il quale si è assunto per intero la responsabilità precisando che la donna non era a conoscenza dello spaccio di stupefacenti.