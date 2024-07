Lutto a Cori: due fiaccolate per Alice e Christian, funerali al campo sportivo

La comunità di Cori si stringe al dolore per la perdita di Alice Carconi e Christian Spirito, i due giovani rimasti uccisi in un terribile incidente stradale avvenuto domenica 14 luglio lungo la strada Cori- Giulienallo.

Il sindaco Mauro De Lillis aveva già annunciato il lutto cittadino nel giorno delle esequie e ora annuncia la presenza dell'amministrazione comunale, delle istituzioni locali, religiose e militari alle due fiaccolate organizzate in memoria dei due ragazzi che hanno perso la vita. La prima fiaccolata è in programma questa sera, alle 21,30, con partenza prevista alle 21,30 in piazza della stazione, nella frazione di Giulianello. La seconda domani, venerdì 19 luglio, alle 21,30, da piazza del Mercato a Cori Monte.

I funerali dei due fidanzati si terranno invece sabato 20 luglio, al campo sportivo Stoza di Cori, alle 18,30.

Christian e Alice, 16 anni lui, 14 lei, domenica sera stavano percorrendo la strada in motorino verso casa della ragazza, a Giulianello. Improvvisamente il mezzo si è scontrato con una moto condotta da un 44enne di Sezze, Ezio Marchetti, anche lui rimasto vittima del devastante impatto.