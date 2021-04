Manomette il contatore: denunciata una donna a Cori per furto di energia elettrica

La segnalazione di un consumo anamalo di corrente in un'abitazione privata ha portato a scoprire un furto di energia elettrica. L'Enel ha richiesto l'intervento della polizia, che è riuscita a scoprire a Cori la manomissione di un contatore domestico. Una di 50 anni, ora denunciata in stato di libertà per furto aggravato, aveva applicato un bypass al contatore in grado di fornire corrente all'abitazione eludendo però l'addebito dei consumi.

Un meccanismo che le aveva consentito di farla franca per qualche tempo, acculando un consumo per un importo stimato di diverse centinaia di euro. Dopo la denuncia della proprietaria di casa, lo strumento utilizzato per manomettere il contatore è stato posto sotto sequestro dai poliziotti del commissariato di Cisterna.