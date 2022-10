I carabinieri intervengono per un incidente: un uomo li aggredisce con una bottiglia di vetro e li minaccia di morte

Si è scagliato contro i carabinieri che erano intervenuti in seguito a un incidente stradale, li ha picchiati e minacciati, poi è stato arrestato. In manette è finito , a Cori, un uomo di nazionalità rumena residente a Cisterna. che alla vista dei militari, intervenuti sul luogo del sinistro per prestare soccorso, ha iniziato a dare in escandescenza.

In evidente stato di alterazione psicofisica ha iniziato a inveire nei loro confronti brandendo tra le mani una bottiglia di vetro. Li hai poi minacciati di morti e colpiti a calci e pugni provocando il ferimento di uno di loro, che ha riportato lesioni con una prognosi di cinque giorni.

Per bloccarlo è stato necessario l'intervento di un'altra pattuglia dei carabinieri che ha immobilizzato il soggetto per poi trasportarlo nella caserma di Cori. E' accusato di violenza e minaccia aggravata a pubblico ufficiale, lesioni, rifiuti dell'accertamento sullo stato di ebbrezza e sull'uso di sostanze stupefacenti.