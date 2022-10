Incidente stradale a Cori, la vittima è il 34enne David Hamrouni

E’ David Hamrouni, 34 anni, originario della Tunisia ma residente da anni a Cori la vittima dell’incidente stradale che si è verificato nella notte tra giovedì e venerdì lungo via Stoza nel centro lepino.

David viaggiava a bordo di una Nissan quando, per cause che sono ancora da chiarire, è finito fuori strada. Purtroppo per lui, nonostante i soccorsi dei sanitari del 188 intervenuti sul posto insieme ai carabinieri della stazione di Cori, non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le lesioni riportate nell’impatto. Ora si cerca di ricostruire la dinamica dell’incidente ma al momento la tesi più probabile è che il 34enne sia uscito di strada autonomamente e che non siano coinvolti altri veicoli.

David Hamrouni era sposato e aveva un figlio di sei anni.