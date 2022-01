Cori baciata dalla fortuna: grazie a due ambi secchi vinti 25mila euro al Lotto

Provincia di Latina baciata ancora una volta dalla fortuna. E questa volta è stata Cori la città premiata dalla dea bendata con due vincite al gioco del Lotto.

Nella top ten dei premi più alti assegnati nel concorso di ieri, giovedì 20 gennaio, infatti, come rende noto l'agenzia specializzata Agimeg, due vincite gemelle da 12.500 euro ciascuna, per un totale di 25 mila euro, sono state realizzate a Cori grazie ad altrettanti ambi secchi (5-23).

E se la provincia pontina festeggia per la sua doppietta, il Lazio cala addirittura il tris. Come riporta Agipronews, infatti, in regione sono state centrate tre delle vincite più alte di giornata, per un totale di 36.250 euro: oltre alle due di Cori una terza è stata centrata a Roma dove un fortunato giocatore è riuscito a vincere 11.250 euro.

L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5 milioni di euro, per un totale di 66,4 milioni da inizio anno.