Lettera di commiato e medaglia ricordo alla vedova del maresciallo Ugo Scotti

E’ stato ricordato con una cerimonia questa mattina il maresciallo maggiore Ugo Scotti, ex comandante della Stazione dei carabinieri di Cori tragicamente scomparso il 22 settembre 2021 durante un’immersione in mare a Capo Palinuro nei pressi della Grotta azzurra nel Cilento. Il Comandante provinciale dei carabinieri di Latina, Lorenzo D’Aloia, oggi ha consegnato alla vedova, Antonietta Gargiulo una lettera chiusa in plico del signor Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri ed una medaglia ricordo predisposta dal Comandante della Legione Carabinieri Lazio, Generale di Brigata Antonio De Vita.

E’ stato un momento di grande emozione vista la presenza di uno dei figli, Biagio, durante il quale il colonnella D’Aloia ha espresso un pensiero di vicinanza alla famiglia del compianto maresciallo che ha rappresentato un punto di riferimento per i militari con i quali ha collaborato e per le comunità delle città di Cori e Cisterna di Latina.