A Cori 15 nuovi alloggi di edilizia sociale: l'Ater attiva le procedure di gara

Quindici nuovi alloggi Ater da realizzare a Cori. Ad annunciarlo l'assessore alle Politiche abitative della Regione Lazio Massimiliano Valeriani e il presidente dell'Ater di Latina Marco Fioravante.

"Prosegue l'impegno della Regione Lazio e dell'Ater di Latina per rispondere al fabbisogno abitativo. Nelle prossime settimane - spiega l'assessore - verrà avviata la realizzazione di 15 nuovi alloggi nel comune di Cori: risorse ed interventi per migliorare e accrescere il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, garantendo l’efficientamento energetico e la sostenibilità ambientale delle nuove costruzioni". Si tratta di un intervento per un totale di 2.900 metri quadrati e un investimento di un milione e 700mila euro, di cui 150mila per la sicurezza: una risposta ai bisogni di edilizia sociale del Comune di Cori, che fa parte di un piano generale di interventi in via di realizzazione anche in altri territori della provincia pontina.

“Siamo impegnati – spiega il presidente di Ater Latina, Marco Fioravante – nell'apertura di cantieri, consci del ruolo che in questo momento svolgono enti operativi come il nostro nel dare risposte ad esigenze di emergenza abitativa ma anche di stimolo agli investimenti nell'edilizia. L’ Ater di Latina si sta impegnando con importanti investimenti sul fronte della risposta a bisogni sociali delle famiglie oggi in forte difficoltà".

I lavori a Cori prevedono nel dettaglio la realizzazione di 15 alloggi di diverse tipologie abitative: quattro abitazioni da 50 metri quadrati, 9 fra 50 e 80 metri quadrati. La volumetria di progetto è pari a 3.772,67 metri cubi, su una superficie di 2.900 metri quadrati complessivi.