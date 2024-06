Investì un'anziana provocandone la morte ma è irreperibile: accuse archiviate

Rimarrà senza un responsabile la morte della 85enne di Cori Emma Pistilli, investita da un'auto a marzo 2021 in un vicolo della cittadina lepina e deceduta a causa delle ferite e dei trumi riportati. Il responsabile infatti, Alexandru Costantin Popa, 35 anni di origini romena, è da tempo irreperibile e questa mattina il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina Giuseppe Cario, chiamato a disporre il suo rinvio a giudizio per omicidio stradale, non ha potuto fare altro che emettere una sentenza di non luogo a procedere. Secondo l'accusa l'uomo effettuando una retromarcia con la sua Bmw in un strada di Cori aveva colpito la donna che era caduta a terra battendo la la testa ed era deceduta qualche giorno dopo. Nei confronti del 35enne è stato aperto un procedimento penale ma di lui si sono perse le tracce tanto che non è stato possibile notificargli nessun atto relativo al procedimento e all'udienza.

Così, ai sensi della legga Cartabia, il gup ha dichiarato il non doversi procedere nei suoi confronti. C'è comunque tempo fino al 28 aprile del 2029 per notificare il procedimento ma appare difficile riuscire a rintracciarlo così, a quella data, Pope non sarà più procedibile né condannabile.