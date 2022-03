Ispettori ambientali e fototrappole: individuati i primi “furbetti” della spazzatura

Primi risultati a Cori del lavoro degli ispettori ambientali volontari e delle fototrappole posizionate nei pressi dei cassonetti. Alcuni cittadini sono stati immortalati mentre abbandonavano indiscriminatamente i rifiuti vicino a cassonetti riservati ad attività commerciali. Riceveranno tutti i verbali della polizia locale con relative sanzioni.

Questi sono i frutti dell’attività di controllo avviata dagli ispettori ambientali, volontari che coadiuvano la polizia locale nel controllo del territorio al fine di contrastare l’abbandono indiscriminato di rifiuti, la tenuta incolta dei terreni contribuendo così a prevenire gli incendi.

L’Istruttore Ambientale Comunale Volontario è un cittadino che gratuitamente sceglie di prestare un servizio pubblico, con potere di segnalazione, per la tutela dell’ambiente e del paesaggio, il decoro della città e del territorio, il controllo delle aree verdi. Il regolamento per l’istituzione di questa figura è stato approvato dal consiglio comunale di Cori all’unanimità.

“Grazie all’Azienda Faunistica di Cori – sottolineano il sindaco Mauro De Lillis e l’assessore all’Ambiente Luca Zampi – per aver donato al Comune le divise degli Ispettori, all’azienda agricola Marco Carpineti per aver offerto le fototrappole utilizzate nelle operazioni di controllo e, soprattutto, grazie all’impegno degli ispettori volontari che si adoperano per tutelare il nostro territorio contro gesti di inciviltà. Il volontariato civico è un grande valore per una comunità. Lo sforzo volontario di cittadini, associazioni e imprese per il bene comune costituisce un cambio di passo nella coscienza civica collettiva, di cui dobbiamo fare tesoro”.