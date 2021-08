Si perdono nei boschi di Cori, scattano le ricerche: cinque persone salvate dai vigili del fuoco

Hanno perso l'orientamento durante un'escursione nei boschi di Cori e hanno lanciato l'allarme e chiesto aiuto. E' la disavventura capitata ieri, domenica 29 agosto, a cinque persone, tre adulti e due minorenni, tutti residenti nella zona.

Il personale operativo dei vigili del fuoco è intervenuto in particolare in località Fontana del prato dopo aver localizzato i dispersi. Il personale in servizio presso il comando ha inviato nella zona la squadra territoriale di Aprilia e il personale Tas (topografia applicata al soccorso). La zona è stata sorvolata anche dall'elicottero Drago 145 proveniente dal reparto di volo di Ciampino. Grazie alle coordinate il velivolo è riuscito ad individuare le persone e recuperarle. Si trattava appunto di tre adulti e due minori, tutti illesi e in buono stato di salute.