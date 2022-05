Trovato in possesso di cocaina pronta per essere venduta: 60enne arrestato e droga sequestrata

Un arresto, una denuncia e 31 grammi di cocaina sequestrati: questo il bilancio di un’operazione dei carabinieri nel territorio di Cori. L’operazione rientra nell’ambito delle attività rivolte alla prevenzione e alla repressione del fenomeno dello staccio di stupefacenti e che rientrano nelle strategie di contrasto richieste dal comandante provinciale di Latina, il colonnello Lorenzo D’Aloia, e pianificate con il Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia.

Nello specifico, nel corso di un controllo, i militari della Stazione di Cori hanno trovato un 60enne in possesso di alcuni grammi di cocaina destinati alla successiva vendita. Nel corso della successiva perquisizione domiciliare, nell’abitazione dell’uomo sono stati rivenutin il materiale per il taglio ed il confezionamento ed anche altra cocaina nelle disponibilità invece della convivente dell’uomo, una donna di 45 anni che è stata denunciata in stato di libertà.

Quanto trovato dai carabinieri è stato posto sotto sequestro.