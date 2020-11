Servizio antidroga a Cori, trovato con 22 dosi di cocaina, arrestato 31enne

Un giovane di 31 anni è stato arrestato a Cori dopo essere stato trovato in possesso di diverse dosi di cocaina pronte per lo spaccio. L’arresto nella giornata di ieri, giovedì 5 novembre, nel corso di un servizio per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti effettuato dai carabinieri della locale Stazione nel centro lepino.

Nel corso dell’attività, il 31enne è stato sottoposto ad una perquisizione personale che ha permesso ai militari di rinvenire 11 grammi di cocaina già suddivisi in 22 dosi. I controlli sono poi proseguiti anche nell’abitazione del pusher all’interno della quale sono stati trovati tutti i materiali per il confezionamento ed il taglio dello stupefacente nonché un bilancino di precisione.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro mentre il 31enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.