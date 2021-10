Cornicione pericolante, l’intervento dei vigili del fuoco in pieno centro a Latina

Si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco questa mattina in pieno centro a Latina per un cornicione pericolante su un edificio. Gli uomini del 115 hanno operato intorno alle 12 di oggi, giovedì 14 ottobre, in piazza del Mercato, proprio alle spalle di piazza del Popolo.

La strada per consentire l’intervento di vigili del fuoco, sul posto anche con un’autoscala, è stata temporaneamente chiusa al traffico. Gli uomini del 115 hanno operato per rimuovere il cornicione pericolante e mettere in sicurezza lo stabile.