Coronavirus Cisterna, focolaio in una scuola: in quarantena i plessi Aleramo e Cambellotti

Nuovo focolaio covid in una scuola di Cisterna. Si tratta dell'istituto comprensivo Leone Caetani e in particolare di due classi dei plessi Sibilla Aleramo e Cambellotti. Al momento la Asl ha rilevato la positività di 28 persone, tra docenti, alunni e personale Ata, disponendo dunque per tutti la quarantena domiciliare.

Il provvedimento è stato notificato nella giornata di ieri, 23 dicembre, e riguarda, in qualità di contratti stretti asintomatici, tutti gli alunni, i docenti, gli operatori amministrativi e scolastici che frequentano i due plessi. La quarantena decorre dunque dalla data di ieri fino al prossimo 31 dicembre, con esecuzione del tampone secondo tempi e modalità che saranno comunicate dalla Asl attraverso la scuola.

Intanto nei due plessi, come da disposizioni della Asl, è stato necessario procedere a una urgente sanificazione delle aule e degli spazi comuni. La stessa azienda sanitaria locale ha comunicato i nominativi delle persone positive e di quelle in quarantena alle forze dell'ordine, che provvederanno agli opportuni controlli per verificare il rispetto delle misure di isolamento previste per evitare il contagio.